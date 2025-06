Israel: Zwei Drittel iranischer Raketenabschussrampen zerstört

- Israel hat nach eigenen Angaben rund zwei Drittel der iranischen Raketen-Abschussrampen zerstört.

Der Iran verfüge aber immer noch über 100 weitere Abschussanlagen, so ein Sprecher des israelischen Militärs am Donnerstag. Bei jüngsten iranischen Raketenangriffen war zuvor nach Angaben Israels unter anderem ein Spital in Beersheba im Süden des Landes getroffen worden. Mindestens 65 Menschen wurden am Donnerstag laut Rettungsdiensten bei iranischen Attacken insgesamt verletzt.

Mehr als 30 allein bei dem Spital. Israels Militär wiederum nahm nach eigenen Angaben in der Nacht erneut Atomanlagen im Iran ins Visier. Es habe sich dabei um einen Atomreaktor nahe Arak und einen Standort bei Natanz gehandelt. Aber auch Anlagen in Bushehr und Isfahan und Natanz wurden ins Visier genommen. Bei Bushehr handelt es sich um das einzige in Betrieb befindliche Atomkraftwerk des Iran. Es liegt an der Küste des Persischen Golfs.

Die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) bestätigt zudem, dass israelische Angriffe den iranischen Schwerwasserforschungsreaktor Khandab getroffen haben. Es gebe jedoch keine radiologischen Strahlungen, weil der Reaktor nicht in Betrieb gewesen sei und kein Kernmaterial enthalten habe, erklärt die UNO-Behörde auf der Online-Plattform X.