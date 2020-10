Es sollte der perfekte Start in das gemeinsame Leben werden. Doch dann kam es zum fürchterlichen Drama.

Es war so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Die Flugbegleiterin Lindsey Vogelaar (33) lernte auf einen ihrer Flüge den Piloten Costas John Sivyllis (30) kennen. Die beiden verliebten sich ineinander und waren fortan ein Paar.

Am 1. Oktober folgte schließlich die Hochzeit in Florida. In die Flitterwochen sollte es standesgemäß mit einem Privatflieger gehen. Das frisch vermählte Paar stürzte dann aber bereits nach wenigen Minuten nach dem Start vom Telluride Regional Airport ab. „Wir vermuten, dass sie bereits zehn bis 15 Minuten später abgestürzt sind", so der Sheriff zu lokalen Medien. Das Paar starb damit nur vier Tage nach der Hochzeit.

In einem TV-Interview spricht Lindseys Schwester Courtney Vogelaar über den Verlust. „Sie war meine beste Freundin. Ich habe sogar geplant, mit meinem Mann zu ihnen nach Florida zu ziehen.“