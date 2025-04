Katy Perry singt im All – Oprah weint vor Stolz

Von West-Texas ins Weltall: Diese Frauencrew rührt Millionen.

Am 14. April 2025 schrieb Blue Origin Geschichte: Die erste rein weibliche Crew – darunter Pop-Ikone Katy Perry, Jeff Bezos' Verlobte Lauren Sánchez und TV-Legende Gayle King, Wissenschaftlerin Aisha Bowe, Bürgerrechts-Aktivistin Amanda Nguyen sowie die Unternehmerin Kerianne Flynn – flog ins All. Der emotionale 10-Minuten-Flug begeisterte Millionen Zuschauer und Promi-Gäste vor Ort in Texas.

Tränen der Begeisterung

TV-Legende Oprah Winfrey (71) brach nach dem Start in Freudentränen aus. Sie sei stolz auf Gayle, die ihre Flugangst überwand. King selbst verriet später, Perry habe mit Louis Armstrongs "What a Wonderful World" die Nervosität an Bord besänftigt.

Khloé Kardashian, mit Mutter Kris Jenner unter den Gästen, schwärmte: "Ich hatte buchstäblich Gänsehaut am ganzen Körper, von der Sekunde des Starts, bis zum Moment der Landung. Es raubt mir einfach den Atem."

Promi-Drama & Kurioses

Blue-Origin-Chef Jeff Bezos sorgte für Lacher, als er über den unebenen Boden vor der Rakete stolperte – blieb aber unverletzt. Nach der Landung öffnete er persönlich die Kapsel und umarmte seine strahlende Verlobte Sánchez. Die Kardashians, eng mit Sánchez befreundet, fieberten besonders mit: "Ich kann es kaum erwarten, das Filmmaterial von drinnen zu sehen. [...] Ich will jede kleine Emotion sehen, die sie hatten", betonte Kris Jenner.

Ein symbolträchtiger Moment

Die Mission vereinte Vielfalt und Empowerment: Neben Perry und Sánchez flogen Wissenschaftlerin Aisha Bowe und Aktivistin Amanda Nguyen. Die Bilder der lachenden Crew nach der Landung gingen viral – ein Meilenstein für privaten Weltraumtourismus und weibliche Repräsentation.

Fazit: Gelungene PR für Blue Origin, doch die wahren Stars waren die Emotionen – von Perrys Weltraum-Serenade bis zu Oprahs Tränen.