Krieg gegen Iran eröffnet laut Netanyahu neue Möglichkeiten"

Der Krieg gegen den Iran hat Israel nach Einschätzung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu neue "Möglichkeiten" eröffnet, um unter anderem eine Freilassung der Geiseln im Gazastreifen zu erreichen.

"Nach diesem Sieg haben sich viele Möglichkeiten eröffnet", sagte Netanyahu am Sonntag in einer Rede vor Geheimdienstmitarbeitern. An erster Stelle stehe die Befreiung der Geiseln. Gleichzeitig müsse aber auch "die Gaza-Frage" gelöst werden, "um die Hamas zu besiegen".

"Ich schätze, dass wir beide Ziele erreichen werden", sagte der Regierungschef. Israel hatte vor gut zwei Wochen einen Großangriff auf den Iran gestartet und dies mit dem fortgeschrittenen iranischen Atom- und Raketenprogramm begründet. Der Iran reagierte mit Raketen-und Drohnenangriffen auf Israel. Nach Angriffen der USA auf iranische Atomanlagen trat am Dienstag nach zwölf Tagen Krieg eine Waffenruhe in Kraft.

Seitdem wurden in Israel auch die Forderungen nach einem Ende des Krieges im Gazastreifen und einer Übergabe aller verbliebenen Geiseln wieder lauter. Der Krieg im Gazastreifen war durch den brutalen Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehr als 1210 Menschen getötet, 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden 49 Geiseln von den Islamisten festgehalten, mindestens 27 von ihnen sind nach Armeeangaben tot.

Gespräche bis dato erfolglos

Verhandlungen unter Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA für eine Waffenruhe und die Übergabe aller verbliebenen Geiseln sind bisher erfolglos geblieben. US-Präsident Donald Trump hatte aber am Freitag gesagt, er halte eine Einigung auf eine Waffenruhe schon "innerhalb der nächsten Woche" für möglich.

Am Sonntag kam der türkische Geheimdienstchef Ibrahim Kalin mit hochrangigen Hamas-Vertretern zu Gesprächen über die humanitäre Lage im Gazastreifen und die Bemühungen um eine Waffenruhe zusammen, wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die Hamas-Delegation wurde demnach von Muhammad Ismail Darwish vom Politbüro der Hamas geleitet.