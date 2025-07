LEGO bringt Kult-Game Boy als Bausatz auf den Markt

Der legendäre Nintendo Game Boy von 1989 erscheint bald als detaillierter LEGO-Bausatz.

Große Neuigkeiten für Retro-Fans und LEGO-Liebhaber: Der ikonische Nintendo Game Boy aus dem Jahr 1989 wird bald als detailgetreuer LEGO-Bausatz erhältlich sein. LEGO und Nintendo haben die offizielle Veröffentlichung bestätigt und lassen damit die Herzen vieler Sammler und ehemaliger Game Boy-Besitzer höherschlagen.

© Lego

© Lego

Detailgetreues Design und beiliegende Spiele

Das Set, bestehend aus 421 Teilen, bildet den klassischen Handheld nahezu im Maßstab 1:1 nach. Es verfügt über alle bekannten Elemente des Originals: das Steuerkreuz, die A- und B-Tasten, Start und Select, sogar die Lautstärke- und Kontrastregler an den Seiten sind detailgetreu nachempfunden. Besonderes Highlight sind die beiliegenden, aus LEGO-Steinen gebauten Game Boy-Kassetten für Klassiker wie "Super Mario Land" und "The Legend of Zelda: Link's Awakening". Diese Kassetten können wie beim Original in einen Schacht an der Rückseite des Modells gesteckt werden.

© Lego

© Lego

Interaktiver Bildschirm und Sammlerstück

Der Bildschirm des LEGO Game Boys ist mit austauschbaren Lentikularbildern ausgestattet, die je nach Blickwinkel Szenen aus den genannten Spielen oder den klassischen Nintendo-Startbildschirm zeigen. Für erwachsene Sammler (Empfehlung ab 18 Jahren) wird das Set mit einem passenden Display-Ständer geliefert, um das Modell stilvoll präsentieren zu können.

© Lego

Verfügbarkeit und Preis

Das LEGO Game Boy Set ist ab dem 1. Oktober 2025 erhältlich und kann bereits jetzt vorbestellt werden. Der Preis liegt voraussichtlich bei rund 59,99 Euro. Während man mit dem LEGO-Modell keine echten Spiele spielen kann, verspricht es dennoch ein intensives Nostalgie-Erlebnis und eine Hommage an eine der prägendsten Konsolen der Videospielgeschichte. Fans dürfen sich auf ein Bauvergnügen freuen, das Erinnerungen an unzählige Stunden im Röhrenfernsehen-Zeitalter weckt.