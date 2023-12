Lehrerin missbrauchte 14-Jährigen im Auto

Brittiny Lopez-Murray (33) gestand ihre Taten vor Gericht und bekannte sich unter anderem des Kindesmissbrauchs schuldig.

USA. In Florida ist eine Lehrerin verurteilt worden, weil sie einen 14-jährigen Schüler mehrfach sexuell missbraucht hat. Zum Zeitpunkt der Treffen der beiden war der Teenager bereits in die Hugh School gewechselt und damit nicht mehr Schüler von Lopez-Murray. Zum ersten Missbrauch kam es in einem Auto. Es folgten weitere Vorfälle.

Die Missbrauchsfälle flogen auf, als die Schwester des betroffenen Schülers zwei Monate nach dem Beginn der Treffen eindeutige Nachrichten auf seinem Handy entdeckt hatte. Bis zu ihrer Verhaftung im Oktober 2021 hatte Brittiny Lopez-Murray an der Hialeah Middle School in Miami-Dade County Schauspiel-Unterricht gegeben.

Lopez-Murray gestand ihre Taten vor Gericht und bekannte sich unter anderem des Kindesmissbrauchs schuldig. Sie wurde zu zwei Jahren gemeinnütziger Arbeit und einer Bewährungsstrafe von zehn Jahren verurteilt.