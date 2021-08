Wegen der Corona-Pandemie muss in vielen Staaten weiterhin der Unterricht ins Netz verlegt werden. Die Lehrer unterrichten von zu Hause über Zoom, und versuchen so den Schülern neuen Stoff beizubringen. Aber auch viele Lehrer-Konferenzen finden derzeit online statt.

Not them having sex Jamaica’s teacher association meeting ???????? pic.twitter.com/6Odb45Grdy