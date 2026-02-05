Letzter Atomabrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland ausgelaufen

Der letzte Atomwaffenabrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland, das New-Start-Abkommen, ist am Donnerstag ausgelaufen.

China will sich derzeit nicht an Verhandlungen mit den beiden über seine eigenen Kernwaffen beteiligen. "Chinas nukleare Fähigkeiten sind von ganz anderer Größenordnung als die der Vereinigten Staaten und Russlands", betonte der chinesische Außenamtssprecher Lin Jian am Donnerstag in Peking.

Man werde daher "zum jetzigen Zeitpunkt nicht an Verhandlungen über nukleare Abrüstung teilnehmen". New Start war im April 2010 von US-Präsident Barack Obama und dem damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Die USA und Russland verpflichteten sich damit, ihre einsatzfähigen strategischen Atomsprengköpfe jeweils auf maximal 1.550 zu verringern. Zudem wollten beide Seiten ihre Trägerraketen und schweren Bomber auf maximal 800 begrenzen. Kurz vor dem Auslaufen von New Start im Februar 2021 wurde es um fünf Jahre verlängert.

Im vergangenen Jahr schlug Russlands Machthaber Wladimir Putin den USA vor, das Abkommen um ein Jahr zu verlängern. US-Präsident Donald Trump nannte den Vorstoß zwar "eine gute Idee", es passierte jedoch nichts. So lief der Vertrag nun aus. Aus Sicht der USA sollte ein künftiges Atomabkommen neben Russland auch China einschließen. Chinas Atomwaffenarsenal wächst schnell und umfasst schätzungsweise mindestens 550 strategische Atomwaffen-Trägerraketen.

Sorge in Japan

Japanische Atombombenüberlebende fürchten angesichts des Auslaufens des letzten Atomwaffenabrüstungsvertrags New Start zwischen den USA und Russland einen Atomkrieg. Die Welt habe die Dringlichkeit des Problems nicht erkannt, so Terumi Tanaka, Co-Präsident von Nihon Hidankyo, einer Organisation Überlebender der US-Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945. Die Gruppe setzt sich für eine atomwaffenfreie Welt ein. 2024 erhielt sie den Friedensnobelpreis.

"Angesichts der aktuellen Lage habe ich das Gefühl, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft tatsächlich einen Atomkrieg erleben und auf Zerstörung zusteuern werden", sagte Tanaka am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Er fürchte, dass Bürger von Atomstaaten sich keine großen Gedanken über die Waffen ihres Landes machen. "Sie sehen darin vielleicht sogar einen Beweis dafür, dass sie eine Großmacht sind. Das ist ein großer Fehler", sagte der 93-Jährige.

Bisher wurden Atomwaffen ein einziges Mal in einem Krieg eingesetzt. Im August 1945 warfen die USA zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Rund 140.000 Menschen starben in Hiroshima, etwa 74.000 weitere in Nagasaki - viele davon an den Folgen der Strahlenbelastung.