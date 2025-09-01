Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
hotelliege Teneriffa
© Getty Images (Symbolbild)

Um den besten Platz

Liegen-Kampf eskaliert: Urlauber übernachten am Hotelpool

01.09.25, 14:52
Teilen

Der Kampf um die besten Liegen wird immer skurriler. Da die meisten Hotels keine Reservierung mit Handtüchern dulden, haben Urlauber jetzt eine neue Strategie: Sie schlafen direkt am Pool. 

In einem Ferienresort auf Teneriffa kam es in den letzten Tagen zu absurden Szenen. Gäste griffen im Kampf um die besten Liegen zu neuen Maßnahmen.

Auf TikTok dokumentierte der britische Urlauber namens Ben die Ereignisse. In seinem Video schleichen sich Urlauber schon vor dem Sonnenaufgang an den Pool, um mit ihren Handtüchern die besten Liegen zu reservieren. Einige Gäste schlafen sogar vor Ort.

Hotel schreitet ein

Zum ersten Video schreibt Ben zu seinem Clip: "7 Uhr morgens, es ist noch dunkel und Leute schlafen auf Sonnenliegen, um sich ihren Platz zu sichern." Sein Video ging innerhalb kürzester Zeit viral und knackte sehr schnell die Millionen-Views-Marke.

Am zweiten Tag postet er ein ähnliches Video. Menschen versuchen erneut vor dem Sonnenaufgang einen Platz zu ergattern. Danach der Schock für einige der Gäste: Das Hotel schreitet ein. Sie lassen Sicherheitskräfte am Pool patrouillieren. Diese sprechen die Gäste an und räumen Liegen, welche vorzeitig reserviert wurden. Laut Ben hat das Hotel kommuniziert, dass keine Liegen vor 9 Uhr belegt werden dürfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden