Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Mann 4 Tage im Aufzug eingesperrt: Kein Handy, kein Wasser
© Polizei Osnabrück

Horror

Mann 4 Tage im Aufzug eingesperrt: Kein Handy, kein Wasser

08.09.25, 12:03
Teilen

Kein Wasser, kein Handy, kein Entkommen - stattdessen pure Angst. Ein Mann erlebte vier Horror-Tage, eingesperrt in einem Fahrstuhl!

Er lebt in Osnabrück in einem Einfamilienhaus - darin befindet sich der Fahrstuhl, in den er sich nun wünscht, niemals eingestiegen zu sein: Denn dort steckte er vier Tage lang fest. 

Er hatte NICHTS bei sich

Er hatte nichts bei sich: Kein Handy, um jemanden zu alarmieren, kein Wasser, schon gar kein Essen - doch er überlebte dort in der Enge, wie die deutsche "Bild" berichtet. 

Die deutsche Polizei verrät das genaue Alter des Mannes nicht, klar sei nur, dass er um die 70 sei. Nicht bekannt ist auch der Grund, warum das Einfamilienhaus einen Aufzug hat. Pflegebedürftig sei der Mann jedenfalls nicht. 

Mann 4 Tage im Aufzug eingesperrt: Kein Handy, kein Wasser
© Polizei Osnabrück

Versuchte vergebens sich zu befreien

In seiner Verzweiflung hatte der Eingeschlossene die Paneele der Fahrstuhlkabine herausgerissen, Metallteile verbogen. Auslöser des Dramas soll eine defekte Sicherung gewesen sein. Deswegen funktionierte auch der Notrufknopf nicht.

Sohn hörte nichts von Vater

Was den Mann rettete: Sein Sohn verständigte die Polizei, weil er tagelang keinen Kontakt zu seinem Vater gehabt hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden