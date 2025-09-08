Jugendliche nisteten sich mit Playstation & Co. in geschlossenem Trampolinpark ein

Jugendliche sind etwa zwei Wochen immer wieder in den geschlossenen Trampolinpark eingestiegen.

OÖ. Die Freizeitanlage Jumpworld One ist nach der Insolvenz seit einigen Monaten offiziell geschlossen. Fünf Jugendliche sind in den Indoor-Trampolinpark eingetiegen. Die Jugendlichen beschädigten laut Polizei Einrichtungsgegenstände und Inventar. Sie haben unter anderem ein Trampolinnetz aufgeschnitten und unterhalb des Trampolins eine Lounge mit Fernseher und Playstation eingerichtet.

Die Burschen sind geständig und gaben gegenüber den Beamten Langeweile als Tatmotiv an. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt.