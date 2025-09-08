Noch mehr Gäste in Hallstatt: Gericht entscheidet über Hotelprojekt

„Durch das Hotel würden nicht nur Arbeitsplätze geschaffen werden, sondern auch rundherum würden Betriebe profitieren“, so der Ortschef.

Hallstatt. Hallstatt jammert über zu viele Tagestouristen, Nächtigungsgäste wären jedoch willkommen: Aus Naturschutzgründen wurde ein Hotelprojekt beim barocken Salzamt Ende Juli aber abgelehnt. Die Projektbetreiber gehen nun gegen diese Ablehnung vor. Ihr Hauptargument? Das Hotel sei im öffentlichen Interesse. Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ) sieht es auch so: „Öffentliches Interesse wäre eine Win-Win-Situation für alle. Für uns wären die zusätzlichen Betten wichtig. Wir haben in Hallstatt mit Abstand die wenigsten Nächtigungen in der Region, sind aber der Ort, der für die Auslastung des Salzkammergutes verantwortlich ist“, sagte Scheutz gegenüber dem ORF OÖ.

Projektgegner sehen den Bau mit geplant 200 Betten in einem sensiblen Uferbereich und eine Ortsbild-Verschandelung. Das Landesverwaltungsgericht muss nun darüber entscheiden.