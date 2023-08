Mann dringt in Haus ein und vergewaltigt Frau – 29-Jährige im künstlichen Koma

Der Verdächtige wurde innerhalb weniger Tage von der französischen Polizei festgenommen und wegen ''Vergewaltigung mit Folter oder barbarischen Handlungen'' angeklagt und in Untersuchungshaft genommen.

Dieser Fall aus dem nordfranzösischen Cherbourg-en-Cotentin, der erst jetzt bekannt wurde, erschüttert derzeit ganz Frankreich: Am 4. August drang ein Mann (18) in das Haus einer 29-Jährigen ein, schlug sie zusammen, vergewaltigte sie mehrmals und ließ sie mit ihren lebensbedrohlichen Verletzungen zurück. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr fanden die Frau am nächsten Tag in ihrer Wohnung. Wie später ermittelt wurde, hatte der Täter die Frau auch mit einem 75 Zentimeter langen Besenstiel vergewaltigt, wie französische Medien, unter anderem "Le Figaro" berichten.

Die Ärzte diagnostizierten bei dem Opfer eine Perforation des Dickdarms, des Dünndarms, des Peritoneums (Bauchfell) und des Zwerchfells, einen Pneumothorax (lebensbedrohliche Luftansammlung im Brustkorb), Rippenfrakturen und ein hohes Risiko eines septischen Schocks. Nach mehrstündiger Operation fiel die junge Frau in ein künstliches Koma. Sie schwebte am Sonntag noch in Lebensgefahr. Das Krankenhaus-Personal ist über die Verletzung derart bestürzt, dass im Krankenhaus eine psychologische Abteilung für das Personal eingerichtet wurde. Laut französischen Medien waren einige Pfleger über den Zustand des Opfers so schockiert, dass sie in in Tränen ausbrachen.

Dasselbe Gefühl gibt es auch bei der Polizei. "Selten haben Ermittler einen so grausamen Fall gesehen. Die Fakten sind wirklich barbarisch", so eine Polizeiquelle gegenüber "Le Figaro".

Fingerabdruck überführte Tatverdächtigen

Sechs Tage nach der schrecklichen Tat wurde der Verdächtige, der 18-jährige Oumar N., aufgrund eines hinterlassenen Fingerabdruckes ausfindig machen und festnehmen. Der im Haus des Opfers hinterlassene Fingerabdruck wurde durch ein weiteres Beweisstück untermauert: die Geolokalisierung des Mobiltelefons des Verdächtigen zum Zeitpunkt des Vorfalls, wie "Le Figaro" berichtet. Oumar N. soll bereits unter anderem wegen Gewalt- und Sexualdelikten polizeibekannt gewesen sein. Es ist von einem sexuellen Übergriff auf seine 4-jährige Schwester in Vergangenheit die Rede.

Oumar N. wurde am Freitag wegen "Vergewaltigung mit Folter oder barbarischen Handlungen" angeklagt und in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft von Coutances hat eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet.

Im Polizeigewahrsam soll der 18-Jährige zunächst den Sachverhalt geleugnet haben, bevor er ihn schließlich lakonisch zugab. "Wir haben ein ziemlich gefährliches Profil, er zeigte absolut kein Mitgefühl für das Opfer", verriet eine der Akte nahestehende Quelle gegenüber "Le Figaro".

Tragödie löst politische Reaktionen aus

Die schreckliche Tragödie von Cherbourg-en-Cotentin löste politische Reaktionen auf lokaler und nationaler Ebene aus. "Ich möchte meine Solidarität mit dem Opfer zeigen und ihn sowie seine Familie und Angehörigen von unserer uneingeschränkten Solidarität überzeugen", schrieb Benoît Arrivé, der sozialistische Bürgermeister von Cherbourg-en-Cotentin, in einer Pressemitteilung. "Mut dem 29-jährigen Opfer, dem x-ten Leben, das durch die Barbarei, die Frankreich erfasst, zerstört wird", twitterte Jordan Bardella, Präsident der rechtspopulistischen Rassemblement National (RN).

Die grüne Abgeordnete Sandrine Rousseau drückte ihre "Solidarität" und ihre "Unterstützung" für das Opfer aus. "Ein Verbrecher muss für seine Verbrechen verurteilt werden, egal ob er Oumar, Francis, Michel, Emile, Guy oder Patrice heißt. Barbarei, Perversion, Laster haben weder Hautfarbe noch Nationalität. Eine abscheuliche Tat zu nutzen, um zu unterstellen, dass Einwanderer Vergewaltiger sind, ist rassistisch", schrieb Olivier Faure, Erster Sekretär der Sozialistischen Partei (PS), auf Twitter.