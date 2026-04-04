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© Getty Images

Unter Anwesen

Mark Zuckerberg baut Atombunker mit Star-Wars-Deko

04.04.26, 17:58
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Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat sich unter seinem eigenen Anwesen einen riesigen Atombunker bauen lassen. Nun wird dieser mit Star-Wars-Deko ausgestattet.

Mark Zuckerberg (41), der Gründer von Facebook und Meta-Chef, nennt ein abgeschottetes Komplex in Palo Alto in Kalifornien sein Zuhause. Er lebt dort mit seiner Frau Priscilla Chan und ihren drei Kindern. Für dieses gigantische Anwesen kaufte der Facebook-Gründer laut der britischen "Daily Mail" elf Nachbarhäuser auf. Dafür soll Zuckerberg rund 110 Millionen Dollar gezahlt haben.

Mit so viel Platz kann einiges gebaut werden. Der 41-Jährige ließ sich unter seinem Anwesen einen riesigen Atombunker bauen. Wie die "Daily Mail" berichtet, sollen die Bauarbeiten jahrelang gedauert haben und die Nachbarn genervt haben. Sie wurden weder über den Grund noch über den Umfang des Bauprojekts informiert.

Star Wars als Inspiration

Die Bauphase gilt nun als beendet. Der Bunker soll einem Endzeit-Szenario standhalten. Nun steht die Innengestaltung an. Als Inspiration nimmt Zuckerberg das Ewok-Baumdorf aus dem Star-Wars-Film "Die Rückkehr der Jedi-Ritter".

Gegenüber der "Daily Mail" erklärt ein Informant, dass die Künstler an detailgetreuen Nachbildungen von riesigen Mammutbäumen (Riesenmammutbäume/Sequoias) arbeiten und den gewaltigen Bunker schmücken sollen.

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