© getty/Symbolbild

Mallorca

Mehr als 60.000 Euro: Mega-Rechnung sorgt für Aufregung

02.09.25, 18:50
Teilen

Luxus-Essen auf Mallorca: Rechnung über 63.000 Euro sorgt für Aufsehen. 

Eine Restaurant-Rechnung von 18 Gästen in Palmanova (Mallorca) sorgt derzeit für Schlagzeilen.

Luxus-Lokal „Annabel“ 

Über 63.000 Euro soll die Gruppe in dem Luxus-Lokal „Annabel“ ausgegeben haben. Haupttreiber der astronomischen Summe waren nicht etwa Pizzen für unter 20 Euro, sondern verschiedene Fischgerichte für insgesamt 45.000 Euro – dazu flossen mehrere Flaschen Dom Pérignon.

„Wessen Rechnung ist das?“ 

Das Restaurant bestätigte den Besuch und postete den Bon auf Instagram mit der Frage: „Wessen Rechnung ist das?“ Gerüchte kursieren, dass es sich um US-Prominente gehandelt haben könnte, möglicherweise auch um einen Sportstar – bestätigt ist das aber nicht.

Während manche Nutzer online beeindruckt von der Dekadenz sind, hagelt es auch Kritik: „Eine Demonstration von Protzerei“, schimpft eine Kommentatorin. Andere verteidigen die Gäste: „Jeder macht mit seinem Geld, was er will.“

