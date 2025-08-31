Mann verschluckt sich in Mallorca-Restaurant an Steak und stirbt

Ein Mittagessen in Port de Sóller endete tragisch: Ein 82-jähriger Deutscher verschluckte sich an einem Steak – trotz intensiver Rettungsmaßnahmen konnten Sanitäter sein Leben nicht retten.

Am Samstag gegen 13:55 Uhr ereignete sich im Strandlokal „Es Canyis“ im Hafen von Port de Sóller ein tödlicher Zwischenfall. Ein 82-jähriger Deutscher verschluckte sich an seinem Steak und erlitt einen Herzstillstand.

Rettungsschwimmer greifen ein

Seine Frau, die Enkelin und der Schwiegersohn alarmierten sofort Hilfe. Rettungsschwimmer der Sicherheitsfirma Marsave versuchten mit der Heimlich-Methode, das Steakstück aus den Atemwegen zu lösen.

Sanitäter und Notarzt im Einsatz

Sanitäter kämpften über 20 Minuten lang mit Herz-Lungen-Wiederbelebung, Defibrillator und Sauerstoffgabe. Auch ein später eintreffender Notarzt setzte erweiterte Maßnahmen ein und konnte das Fleischstück mit einer Saugglocke entfernen.

Keine Rettung möglich

Trotz aller Bemühungen gelang es den Ärzten nicht, den Puls des Mannes wiederherzustellen. Nach rund einer Stunde wurde der 82-Jährige für tot erklärt. Gegen 17 Uhr holte ein Bestattungsunternehmen den Leichnam ab. Auch Polizei und Guardia Civil waren vor Ort.