krabben Omelette
© getty/Symbolbild

Star-Köchin

Über 100 Euro: Ist das das teuerste Omelett der Welt?

31.08.25, 18:15
Teilen

In Bangkok sorgt ein Preis-Skandal um Jay Fai für Wirbel: Eine Kundin zahlte statt rund 40 Euro plötzlich 107 Euro für ein Krabben-Omelett – nun griff sogar das Handelsministerium ein. 

Die 82-jährige Jay Fai gilt als „Omelette-Königin“ Thailands. Ihr Krabben-Omelett machte sie weltberühmt, ein Michelin-Stern brachte ihr Kultstatus. Doch jetzt steht sie wegen eines Preis-Skandals in den Schlagzeilen.

Unerwartete Mega-Rechnung

YouTuberin Pitchaya Chaychana („Peachii“) bestellte in Jay Fais Restaurant ein Omelett für 40 Euro. Serviert bekam sie aber die „VIP“-Variante – ohne Vorwarnung, zum Preis von mehr als 100 Euro. Auf „X“ machte sie die Überraschungsrechnung öffentlich.

Strafe durch Handelsministerium

Das thailändische Department of Internal Trade leitete eine Untersuchung ein. Ergebnis: mehr als 50 Euro Geldstrafe wegen Verstoßes gegen das Preisschutzgesetz. Künftig muss auf der Karte klar zwischen Standard- und Premiumpreis unterschieden werden.

Weitere Prüfungen angekündigt

Neben der Strafe untersuchen Behörden auch die Kalkulation im Detail. Dabei geht es um Zutatenkosten, Arbeitsaufwand und mögliche Überberechnung. Nach thailändischem Recht könnten bei Verstößen Strafen von bis zu sieben Jahren Haft oder mehr als 3.000 Euro Geldstrafe folgen.

Jay Fai bleibt Kultfigur

Trotz der Affäre bleibt Jay Fai eine Ikone der Street-Food-Szene. Ihre Krabben-Omelettes locken Foodies aus aller Welt nach Bangkok. Doch künftig werden Gäste genauer auf die Preistafel schauen.

