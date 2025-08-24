Melania Trump bekommt Post von Erdogans Frau

US-First-Lady soll sich bei Israels Premier Netanyahu für Kinder im Gazastreifen einsetzen

Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten, hat in einem Brief an Melania Trump appelliert, sich für die Kinder im Gazastreifen einzusetzen. Sie vertraue darauf, dass die First Lady der USA ihr Mitgefühl für die im Ukraine-Krieg getöteten Kinder auf die Tausenden im Gazastreifen getöteten Kinder ausweite, hieß es in dem Brief, der von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu veröffentlicht wurde.

Erdogan bezieht sich auf einen Brief, den die Frau von US-Präsident Donald Trump an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet hatte. Darin hatte sie nach Angaben des US-Senders Fox New unter anderem zum Schutz von Kindern im Ukraine-Krieg aufgerufen. Die türkische Präsidentengattin rief Melania Trump nun dazu auf, einen Brief an den israelischen Präsidenten Benjamin Netanyahu zu schreiben, um die humanitäre Krise im Gazastreifen zu beenden. Der Brief Erdogans ist auf Freitag datiert.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind angespannt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan greift Netanyahu immer wieder scharf verbal an. Erdogan hatte den Überfall der islamistisch-militanten Palästinenserorganisation Hamas auf den Gazastreifen im Oktober 2023 zwar verurteilt, die Hamas aber anschließend als "Befreiungsorganisation" bezeichnet.