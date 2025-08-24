Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Donald und Melania Trump bei der Trauerfeier in Washington
© Getty Images

Es geht um Gaza

Melania Trump bekommt Post von Erdogans Frau

24.08.25, 12:29
Teilen

US-First-Lady soll sich bei Israels Premier Netanyahu für      Kinder im Gazastreifen einsetzen 

Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten, hat in einem Brief an Melania Trump appelliert, sich für die Kinder im Gazastreifen einzusetzen. Sie vertraue darauf, dass die First Lady der USA ihr Mitgefühl für die im Ukraine-Krieg getöteten Kinder auf die Tausenden im Gazastreifen getöteten Kinder ausweite, hieß es in dem Brief, der von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu veröffentlicht wurde.

Erdogan bezieht sich auf einen Brief, den die Frau von US-Präsident Donald Trump an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet hatte. Darin hatte sie nach Angaben des US-Senders Fox New unter anderem zum Schutz von Kindern im Ukraine-Krieg aufgerufen. Die türkische Präsidentengattin rief Melania Trump nun dazu auf, einen Brief an den israelischen Präsidenten Benjamin Netanyahu zu schreiben, um die humanitäre Krise im Gazastreifen zu beenden. Der Brief Erdogans ist auf Freitag datiert.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind angespannt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan greift Netanyahu immer wieder scharf verbal an. Erdogan hatte den Überfall der islamistisch-militanten Palästinenserorganisation Hamas auf den Gazastreifen im Oktober 2023 zwar verurteilt, die Hamas aber anschließend als "Befreiungsorganisation" bezeichnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden