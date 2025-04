Meloni hofft auf Einigung mit Trump

"Wir können eine gemeinsame Basis finden"

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat sich vor einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington überzeugt erklärt, dass es zu einer Einigung im Zollstreit zwischen USA und Europa kommen könne. "Ich bin sicher, dass eine Einigung erzielt werden kann. Wir können eine gemeinsame Basis finden", betonte die Premierministerin laut italienischen Medien. Meloni erklärte, sie habe Trump zu einem Italien-Besuch eingeladen und er habe das Angebot angenommen.

"Wir müssen offen miteinander reden und uns auf halbem Wege treffen", so Meloni, die von Trump in hohen Tönen gelobt wurde. "Ich mag Giorgia Meloni sehr, sie ist eine der wahren Führungspersönlichkeiten der Welt. Sie ist eine hervorragende Ministerpräsidentin und leistet in Italien hervorragende Arbeit", sagte Trump. Auch er zeigte sich überzeugt, dass es zu einer Einigung mit der EU im Zollstreit kommen könne.

Meloni urgierte Lösungen im US-Zollstreit

"Manche nennen mich eine westliche Nationalistin, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich weiß, dass ich, wenn ich vom Westen spreche, nicht in erster Linie den geografischen Raum meine, sondern die Zivilisation. Und ich möchte diese Zivilisation stärker machen. Deshalb denke ich, dass wir uns jetzt an einen Tisch setzen und Lösungen finden sollten, auch wenn es Probleme zwischen den beiden Seiten des Atlantiks gibt", so Meloni später bei einer Pressekonferenz im Trump im Weißen Haus.

Während Meloni zu Hause unter Druck steht, die exportorientierte italienische Wirtschaft zu schützen, muss sie auch die Interessen des gesamten EU-Blocks der 27 Länder vertreten. In den letzten Tagen führte die Regierungschefin nach Angaben italienischer Medien wiederholt Telefongespräche mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Die USA sind nach Deutschland und vor Frankreich mit einem Anteil von 10,7 Prozent der Ausfuhren der zweitwichtigste Exportmarkt für italienische Waren wie Lebensmittel, Maschinen, Textilien, Luxusgüter, Möbel, Jachten oder Pharmaprodukte. Italien weist einen Handelsbilanzüberschuss von fast 40 Milliarden Euro gegenüber den USA auf. Das sind fast drei Viertel des gesamten italienischen Handelsbilanzüberschusses.

Italien will seine Energieimporte aus den USA steigern

Meloni betonte, dass Italien seine Energieimporte steigern werde. Daher werden italienische Unternehmen zehn Milliarden Euro in den USA investieren. "Dies bezeugt, dass unsere Wirtschaften eng vernetzt sind", sagte Meloni nach dem Treffen mit Trump.

Meloni bestätigte in Washington, dass Italien im Jahr 2025 das vor mehr als zehn Jahren von den NATO-Mitgliedstaaten beschlossene Zwei-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben erfüllen werde. Die Zukunft der westlichen Verteidigungsallianz gehört auch zu den Themen eines Treffens von Meloni mit Trump. Italien gehört zu den Ländern, die mit der Umsetzung der 2014 vereinbarten Marke in Verzug sind. 2024 lagen die Verteidigungsausgaben Italiens nach NATO-Schätzungen bei 1,49 Prozent.

Diskutiert wurde auch das Thema Ukraine-Konflikt. "Friedensmissionen sind immer willkommen". Dies sagte Donald Trump über die Möglichkeit einer europäischen Friedensmission in der Ukraine. Auf die Frage, ob sich auch Italien daran beteiligen sollte, sagte der Präsident: "Das wird die Entscheidung Italiens sein".