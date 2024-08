Mindestens 32 Tote bei Massaker am Strand

Islamisten haben ein Hotel und den beliebten Strand Lido Beach in der somalischen Hauptstadt Mogadischu angegriffen

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden mindestens 32 Menschen getötet, unter ihnen auch die fünf Terroristen. 63 weitere seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Es müsse aber davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Opfer noch steige. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag.

Zu Beginn war von acht Toten die Rede gewesen. Der Schusswechsel zwischen den Angreifern und der Polizei dauerte bis in die frühen Stunden des Samstagmorgen an. "Ich wurde durch ein Artilleriegeschoss am Arm verletzt", sagte Shamso Abdi, die mit Freunden den Abend im Lido Beach Hotel verbracht hatte. Einer ihrer Freunde habe Kopfverletzungen erlitten und sei in einem kritischen Zustand. In dem Hotel sei Panik ausgebrochen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Alle rannten um ihr Leben."

In Sozialen Medien verbreiteten sich Schreckensbilder: Menschen fliehen in Panik vom Strand, andere liegen blutend und schreiend im Sand, wie Bilder und Videos von Augenzeugen zeigen. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Rettungsteams konnten zunächst nicht zu den Verletzten vordringen, da weiterhin geschossen wurde.

Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Freitagabend am Hoteleingang in die Luft gesprengt. Die übrigen Angreifer versuchten das Hotel zu stürmen, feuerten aber auch auf die Menschen am Strand, an dem zum Zeitpunkt des Angriffs zahlreiche Einwohner spazieren gingen oder mit Freunden oder Angehörigen im Sand saßen.