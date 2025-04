Aufregung um Mode-Fauxpas von Donald Trump

Der US-Präsident kam als einziger in einem blauen Anzug.

Die Trauerzeremonie für den verstorbenen Papst Franziskus hat am Samstagvormittag auf dem Petersplatz im Vatikan begonnen. Der Sarg des Pontifex wurde unter Applaus aus dem Petersdom auf den Vorplatz getragen. Neben 224 Kardinälen und 750 Bischöfen nehmen rund 50 Staats- und Regierungschefs und nach Angaben der Polizei mindestens 140.000 Gläubige an den Trauerfeierlichkeiten teil. US-Präsident Donald Trump traf in Begleitung seiner Ehefrau Melania auf dem Petersplatz ein.

Der US-Präsident hätte laut Protokoll in der dritten Reihe Platz nehmen müssen, durfte dann aber doch ganz vorne sitzen. Wie der „Daily Telegraph“ berichtet, hat der Vatikan die Sitzordnung kurzfristig geändert. Für Aufregung sorgte allerdings Trumps Kleiderwahl.

© Getty ×

Der US-Präsident trug einen blauen Anzug mit blauer Krawatte und damit nicht wie die anderen Staats- und Regierungschefs wie bei Begräbnissen üblich schwarz.