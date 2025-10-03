Monster-Schurkenplanet rast durchs All - und verschlingt Umfeld

Astronomen haben einen außergewöhnlichen Fund gemacht: Der frei schwebende Planet „Cha 1107-7626“, rund 620 Lichtjahre von der Erde entfernt, verschlingt Staub und Gas in nie dagewesenem Tempo - der Raser-Planet könnte gefährlich werden!

Der Himmelskörper umkreist keinen Stern, sondern reist frei durchs All – ein sogenannter „Schurkenplanet“.

Normalerweise sind solche Objekte schwer zu beobachten. Doch im Fall von „Cha 1107-7626“ konnten Forscher dank der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile spektakuläre Messungen machen.

Rekordhunger im Universum

Laut Studie wächst der Planet mit einer Geschwindigkeit, die bisher im All einzigartig ist: Er verschlingt etwa 6 Milliarden Tonnen Staub pro Stunde. „Das ist die stärkste Wachstumsrate, die jemals im Universum gemessen wurde“, erklären die Wissenschaftler.

Beobachtung mit modernster Technik

Die Daten stammen aus Beobachtungen mit hochauflösenden Teleskopen der ESO, ergänzt durch Auswertungen der NASA und der Universität Kopenhagen. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Fachjournal Astrophysical Journal Letters.

Planet wächst extrem schnell

Warum dieser Planet so extrem wächst, ist noch unklar. Die Forscher wollen nun prüfen, ob es sich bei „Cha 1107-7626“ um eine einmalige Ausnahme handelt – oder ob es im Universum noch weitere „Vielfraße“ gibt.