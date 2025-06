Duma-Vorsitzender: "Heutige deutsche Regierungselite schafft Voraussetzungen für Verschärfung der Situation und provoziert Zusammenstöße"

Der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin hat in einer Botschaft an den Deutschen Bundestag vor einer Eskalation der Lage zwischen den beiden Ländern gewarnt. "Die heutige deutsche Regierungselite schafft die Voraussetzungen für eine Verschärfung der Situation und provoziert Zusammenstöße zwischen unseren Ländern", sagte Wolodin in einer auch als Video verbreiteten Botschaft.

Es sei die Frage, ob die deutsche Bevölkerung eine Konfrontation wolle. "Wir wollen das nicht. Aber wenn es dazu kommt, dann sind wir dazu bereit", so Wolodin.

"Immer mehr in militärisches Vorgehen hineingezogen"

Konkreter Anlass der Kritik Wolodins sind jüngste Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz. "Wir wissen, dass die deutsche Regierung plant, eine Raketenproduktion in der Ukraine aufzubauen. Damit wird die BRD immer mehr in ein militärisches Vorgehen gegen Russland hineingezogen", sagte Wolodin. "Wohin das führen kann, verstehen Sie selbst", meinte er mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg.

Wolodin warf Merz vor, beim Treffen diese Woche mit US-Präsident Donald Trump bei der Würdigung der Vereinigten Staaten nicht auch an den großen Anteil der Sowjetunion am Sieg über Nazi-Deutschland erinnert zu haben. "Es war die Sowjetunion, die den Faschismus besiegte und den Planeten vor der braunen Pest bewahrte", so der Duma-Vorsitzende.