Musk tobt wegen X-Ausfall: Cyber-Angriff von "einem Land"

X-Chef Elon Musk spricht von einer massiven Cyber-Attacke auf seine Social-Media-Plattform X.

Musk schrieb auf X: „Wir werden jeden Tag angegriffen, aber diese Attacke wurde mit sehr vielen Mitteln durchgeführt. Entweder ist eine große, koordinierte Gruppe und/oder ein Land beteiligt.“

Am Montag kam es zu einer Reihe von Störungen auf der Social-Media-Plattform X, wodurch Tausende Nutzer vorübergehend keinen Zugriff hatten. Wenige Stunden nach den Vorfällen äußerte sich Elon Musk auf der Plattform und deutete an, dass möglicherweise eine koordinierte Gruppe oder ein Land hinter den Ausfällen stecken könnte.

Umfang und Dauer der Störung

Laut der Website Downdetector.com gingen am Montag zahlreiche Beschwerden über Verbindungsprobleme ein. Insgesamt meldeten über 40.000 Nutzer, dass sie nicht auf X zugreifen konnten. Ein besonders schwerwiegender Ausfall ereignete sich am Nachmittag und dauerte mindestens eine Stunde. Die meisten Probleme traten an den US-Küsten auf.

Laut Downdetector.com betrafen 56 Prozent der Störungen die X-App, während 33 Prozent auf die Website entfielen.

Vergleich zu früheren Ausfällen

Ähnliche Probleme gab es zuletzt im März 2023, als die Plattform noch unter dem Namen Twitter bekannt war. Damals funktionierten Links nicht mehr, einige Nutzer konnten sich nicht anmelden, und Bilder wurden nicht geladen. Der Ausfall dauerte ebenfalls über eine Stunde.