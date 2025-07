Nächster Aufreger: Brigitte lässt Ehemann Emmanuel Macron links liegen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) und seine Ehefrau Brigitte Macron (72) sind zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen.

Schon bei ihrer Ankunft sorgte das Präsidentenpaar für einen Moment, der für Diskussionen sorgt – insbesondere nach einem Vorfall, der erst wenige Wochen zurückliegt.

Ende Mai waren die Macrons auf Staatsbesuch in Vietnam, wo Kameras einen heiklen Moment einfingen: Brigitte Macron gab ihrem Emmanuel da offensichtlich eine Ohrfeige. Macron stellte später in Hanoi klar: Man habe lediglich „herumgealbert“, solche Neckereien seien für das Paar ganz normal. Dennoch sorgte die Szene für Irritationen in der Öffentlichkeit.

Ankunft in London: Geste unbeantwortet

Am 8. Juli 2025 landete das Präsidentenpaar auf dem RAF-Flugplatz Northolt nahe London. Dort wurden sie von Prinz William und Catherine, Princess of Wales, empfangen. Beim Verlassen des Flugzeugs bot Emmanuel Macron seiner Frau höflich die Hand an – eine Geste, die sie offenbar nicht bemerkte oder bewusst ignorierte. Stattdessen hielt sich Brigitte Macron mit gesenktem Blick am Treppengeländer fest. Der Präsident ließ seine ausgestreckte Hand schließlich unbeholfen sinken – ein Moment, der in den sozialen Medien für Spekulationen sorgt.

Staatsbesuch unter Beobachtung

Ob Brigitte Macrons Verhalten schlicht auf Konzentration beim Ausstieg zurückzuführen war oder mehr dahintersteckt, bleibt offen. Fest steht: Der gemeinsame Auftritt des französischen Präsidentenpaares wird auch in Großbritannien genau beobachtet.