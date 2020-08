Melania Trump erschien zum Abschluss des Parteitags der US-Republikaner in einem hellgrünen Kleid – im Netz entstanden zahlreiche Memes.

Das glatte hellgrüne Kleid Melania Trumps bildete den perfekten Hintergrund für Photoshop- und Videoeffekte. In den sozialen Medien nutzten viele User diese Chance um alle möglichen Videoeffekte auf das Kleid zu projizieren um Kritik an Donald Trump zu üben. In kurzer Zeit wurde Melanias Outfit zum Meme-Hit im Netz.

Ein User legte die Corona-Todeszahlen der USA über die TV-Bilder:

Gorgeous dress pic.twitter.com/JV0Da0RLrU — Parker Molloy (@ParkerMolloy) August 28, 2020

Die "Daily Show" erinnerte mit ihrem Meme daran, dass Donald Trump mit dem verurteilter Sexualstraftäter Jeffrey Epstein getroffen hatte:

Ein anderer User packte den Schriftzug "Black Lives Matter" auf das Kleid:

I like this too: pic.twitter.com/OvQG9Yjuyu — Nemeore Sunborne (@NemeoreSunborne) August 28, 2020

Hier legten die Macher Video-Szenen auf das Kleid, in denen Melania sich öffentlich abweisend gegenüber Donald Trump verhalten hattte.