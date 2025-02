Neue Umfrage: Diese Koalition soll Deutschland regieren

Immer mehr Deutsche können sich eine Koalition aus Union und AfD vorstellen.

Hochspannendes Umfrageergebnis der Meinungsforscher von Insa: Selbst nach den Chaos-Tagen im Bundestag und den Massendemos für die Rettung der sogenannten "Brandmauer" gegen die Rechts-Partei AfD halten bereits 26 % der befragten Bürger eine Koalition von der CDU mit der AfD als beste Variante für eine künftige Bundesregierung.



Immerhin mehr als ein Viertel der Deutschen kann sich somit eine Koalition zwischen CDU/CSU und der AfD vorstellen – obwohl CDU-Parteichef Friedrich Merz eine Zusammenarbeit mit der AfD mehrfach ausgeschlossen hat. Die parlamentarische Zusammenarbeit bei Abstimmungen für strengere Zuwanderungsgesetze und Grenzsperren für Asylwerber konnte bekanntlich nach emotional geführten Debatten im Bundestag nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Alice Weidel (AfD) meinte zu dieser Kooperation in einem offenen Brief an Merz: "Lassen Sie uns ohne weiteres Zögern die erforderlichen Beschlüsse fassen, um in die Tat umzusetzen, was die Bürger jetzt mit Recht von der Politik erwarten."





GroKo am beliebtesten

Allerdings ist laut der neuesten Insa-Umfrage für die Bild-Zeitung noch immer eine "große" Koalition von CDU/CSU mit der SPD am beliebtesten: So bevorzugen 32 Prozent der Befragten diese Variante. Besonders groß ist die Zustimmung unter SPD-Wählern, von denen 80 Prozent eine schwarz-rote Regierung befürworten. Bei den Anhängern der Union sind es 42 Prozent.Und eine künftige Regierungsbildung mit den Grünen wäre für nur noch 17 Prozent eine Option, während 16 Prozent eine Koalition mit der FDP bevorzugen - allerdings ist fraglich, ob es die FDP in den Bundestag schafft.Gleichzeitig gibt es innerhalb des linken Spektrums widersprüchliche Erwartungen: Ein Drittel der befragten SPD- und Grünen-Wähler fordert, jede Zusammenarbeit mit der Union auszuschließen. Dennoch halten 43 Prozent eine Koalition mit CDU/CSU für möglich.