Neuer Ungarn-Premier bei von der Leyen

Ungarns neuer Regierungschef Magyar trifft von der Leyen in Brüssel

Der neue ungarische Ministerpräsident Péter Magyar trifft am Freitag in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Das Treffen werde am frühen Nachmittag stattfinden, teilte eine Kommissionssprecherin mit. Magyar wird es darum gehen, die Freigabe mehrerer Milliarden Euro eingefrorener EU-Gelder für sein Land loszueisen.

Parlamentswahl in Ungarn

Magyars bürgerliche TISZA-Partei hatte bei der Parlamentswahl in Ungarn am 12. April eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erobert. Brüssel hält wegen der Politik seines rechtsnationalistischen Vorgängers Viktor Orbán nach wie vor EU-Gelder für Ungarn zurück. Während Orbáns Regierung auf EU-Ebene mit ihrem Veto immer wieder wichtige Entscheidungen blockierte, will der pro-europäische Magyar mit seiner Regierung eine konstruktive Rolle in der EU spielen.