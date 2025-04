Letzte Worte: Bei wem sich der Papst noch bedankte

Franziskus dankte Krankenpfleger Massimiliano Strappetti kurz vor seinem Tod.

Papst Franziskus hat seinem Krankenpfleger Massimiliano Strappetti gedankt, der ihm ermöglicht hatte, am Ostersonntag an Bord eines Fahrzeuges eine letzte Runde auf dem Petersplatz zu drehen. "Danke, dass Sie mich auf den Platz gebracht haben", sind die letzten Worte von Papst Franziskus an Strappetti gewandt, wie vatikanische Medien berichteten. Der 56-jährige Römer war jahrelang der persönliche Krankenpfleger des Papstes.

Strappetti, Koordinator der Krankenpfleger im medizinischen Dienst des Vatikan, war 2022 zum persönlichen Gesundheitsassistenten von Franziskus ernannt worden. 2021 hatte der Krankenpfleger den Papst überzeugt, sich einer Darmoperation zu unterziehen. Damals hatte Franziskus erklärt, dass er Strappetti sein Leben verdanke.

Der "erfahrene Mann" habe ihm dringend zu dem Eingriff geraten. "Er hat mein Leben gerettet", sagte Franziskus in einem Interview nach der Operation.