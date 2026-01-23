Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Ryan Wedding
© gepa

Schwere Vorwürfe

Paukenschlag: FBI nimmt Ex-Olympia-Star fest

23.01.26, 17:09
Teilen

Dem FBI ist ein großer Coup gelungen. Ex-Olympia-Star Ryan Wedding, ein Mann auf der "Most Wanted"-Liste, wurde festgenommen. 

Der ehemalige kanadische Snowboarder Ryan Wedding ist vom FBI verhaftet worden, wie Director Kash Patel gegenüber X (ehemals Twitter) bestätigt. 

Der mittlerweile 44-Jährige holte Bronze bei der Junioren-WM 1999 auf der Seiser Alm, Silber bei der Junioren-WM 2001 am Nassfeld, 2002 der erste Start bei Olympischen Spielen. Ryan Weddings Karriere begann verheißungsvoll, doch dann folgte der Absturz.

Ryan Wedding
© Getty

Nachdem sich der Kanadier sportlich nie ganz durchsetzen konnte, hatte er offensichtlich andere Karrierepläne. Denn mittlerweile ist ein Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen US-Dollar auf den mittlerweile 44-jährigen Ex-Profi ausgesetzt. Er wird wegen Drogenschmuggels und wegen Mordes gesucht.

Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen Euro

Auf dem Kanadier war ein Kopfgeld in Höhe von 15 MIllionen Euro ausgesetzt.  Laut den Ermittlern sei Wedding, der sich auch "Giant", "Public Enemy" oder "El Jefe" nennen soll, "extrem gefährlich, gewalttätig und reich". Obendrein dürfte er unter dem Schutz des Sinaloa-Kartells aus Mexiko stehen. Er soll Kokain im Wert von hunderten Millionen nach Mexiko, Kanada und die USA geschmuggelt haben.

Die Ermittlungen der Behörden sollen unter dem Namen "Operation Riesenslalom" laufen, die Disziplin, in der Wedding im Jänner 2021 in Österreich Junioren-Vizeweltmeister wurde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden