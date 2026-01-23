Paukenschlag: FBI nimmt Ex-Olympia-Star fest

Dem FBI ist ein großer Coup gelungen. Ex-Olympia-Star Ryan Wedding, ein Mann auf der "Most Wanted"-Liste, wurde festgenommen.

Der ehemalige kanadische Snowboarder Ryan Wedding ist vom FBI verhaftet worden, wie Director Kash Patel gegenüber X (ehemals Twitter) bestätigt.

Der mittlerweile 44-Jährige holte Bronze bei der Junioren-WM 1999 auf der Seiser Alm, Silber bei der Junioren-WM 2001 am Nassfeld, 2002 der erste Start bei Olympischen Spielen. Ryan Weddings Karriere begann verheißungsvoll, doch dann folgte der Absturz.

© Getty

Nachdem sich der Kanadier sportlich nie ganz durchsetzen konnte, hatte er offensichtlich andere Karrierepläne. Denn mittlerweile ist ein Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen US-Dollar auf den mittlerweile 44-jährigen Ex-Profi ausgesetzt. Er wird wegen Drogenschmuggels und wegen Mordes gesucht.

Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen Euro

Auf dem Kanadier war ein Kopfgeld in Höhe von 15 MIllionen Euro ausgesetzt. Laut den Ermittlern sei Wedding, der sich auch "Giant", "Public Enemy" oder "El Jefe" nennen soll, "extrem gefährlich, gewalttätig und reich". Obendrein dürfte er unter dem Schutz des Sinaloa-Kartells aus Mexiko stehen. Er soll Kokain im Wert von hunderten Millionen nach Mexiko, Kanada und die USA geschmuggelt haben.

Die Ermittlungen der Behörden sollen unter dem Namen "Operation Riesenslalom" laufen, die Disziplin, in der Wedding im Jänner 2021 in Österreich Junioren-Vizeweltmeister wurde.