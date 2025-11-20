Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Ryan Wedding
© GEPA

"Moderner Escobar"

Er holte WM-Silber in Österreich: FBI setzt 15 Millionen Dollar Kopfgeld auf Wintersport-Star aus

20.11.25, 21:03
Ein ehemaliges Snowboard-Ausnahme-Talent ist nun ganz tief gefallen. Das FBI setzt sogar ein Kopfgeld in Millionenhöhe aus.

Bronze bei der Junioren-WM 1999 auf der Seiser Alm, Silber bei der Junioren-WM 2001 am Nassfeld, 2002 der erste Start bei Olympischen Spielen. Ryan Weddings Karriere begann verheißungsvoll, doch dann folgte der Absturz. Nun wird er sogar mit Kopfgeld vom FBI gejagt.

Nachdem sich der Kanadier sportlich nie ganz durchsetzen konnte, hatte er offensichtlich andere Karrierepläne. Denn mittlerweile ist ein Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen US-Dollar auf den mittlerweile 44-jährigen Ex-Profi ausgesetzt. Er wird wegen Drogenschmuggels und wegen Mordes gesucht.

Ryan Wedding
© Getty

Die Ermittler vermuten, dass er sich in Mexiko aufhält. FBI-Direktor Kash Patel bezeichnete den Gesuchten als "moderne Version" des legendären Drogen-Bosses Pablo Escobar, der 1993 im Alter von nur 44 Jahren verstarb. Laut Patel habe Wedding ein "Programm für Drogenhandel und Drogenterrorismus, wie wir es seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben" aufgebaut.

"Operation Riesenslalom"

Laut den Ermittlern sei Wedding, der sich auch "Giant", "Public Enemy" oder "El Jefe" nennen soll, "extrem gefährlich, gewalttätig und reich". Obendrein dürfte er unter dem Schutz des Sinaloa-Kartells aus Mexiko stehen. Er soll Kokain im Wert von hunderten Millionen nach Mexiko, Kanada und die USA geschmuggelt haben.

Im Heimatland des ehemaligen Profisportlers wurden unlängst mutmaßliche Komplizen festgenommen. Ein brutaler Mord wird Wedding ebenfalls angelastet. Demnach soll ein Zeuge in einem Lokal in Kolumbien mit fünf Kopfschüssen hingerichtet worden sein. Der Rat dazu soll von Weddings Anwalt gekommen sein, der ebenfalls zum Kreis der Verdächtigen zählt.

Die Ermittlungen der Behörden sollen unter dem Namen "Operation Riesenslalom" laufen, die Disziplin, in der Wedding im Jänner 2021 in Österreich Junioren-Vizeweltmeister wurde.

