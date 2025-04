Pilger stürmen Souvenirläden: Das ist der Verkaufsschlager

Die Souvenirgeschäfte in Rom erleben angesichts des Massenansturms von Pilgern zu dem am Samstag geplanten Begräbnis von Papst Franziskus Hochkonjunktur.

Die meisten von ihnen haben ihren Warenkatalog aufgestockt: Fotos, Postkarten und Poster von Papst Franziskus sind sehr gefragt.

Ob Teller, Tassen, T-Shirts, Rosenkränze oder Kalender: "Eine ganze zusätzliche Palette von Franziskus-Souvenirs ist bereits in Vorbereitung", meldeten die Inhaber der Souvenirläden rund um den Vatikan. Neben Papst-Medaillons, Kerzen, Adressbüchlein mit Kugelschreiber und Münzen haben auch Mini-Holografien Hochkonjunktur: Je nachdem, wie man das plastifizierte Bildchen hält, erscheinen wahlweise Franziskus oder Jesus.

Großes Angebot an Ikonen und Kerzen

Das große Souvenirgeschäft von Eugenio Astrologo, 100 Meter vom Petersplatz entfernt, ist in Rom seit 1960 eine Institution. Kaum ein Pilger nähert sich dem Vatikan, ohne zumindest einen Blick in das Geschäft zu werfen, das Roms größte Sammlung religiöser Artikel anbietet. Angefangen von Rosenkränzen über Porträts des Papstes bis hin zu wertvollen Holzkruzifixen: In dem Geschäft auf dem Borgo Pio, der Straße, die direkt zu den Toren des Vatikan führt, findet man ein beispielloses Sortiment an religiösen Statuen, wertvollen Ikonen, Mitbringseln, Kerzen mit dem Konterfei von Franziskus und seiner Vorgänger Benedikt XVI. und Johannes Paul II., sowie Postkarten.

Die Besucher des Vatikans stürzen sich geradezu auf die Mitbringsel. Sehr gefragt ist das offizielle Maskottchen zum Heiligen Jahr, das "Luce" - zu Deutsch "Licht" - heißt. Das Maskottchen hat große Kulleraugen im Manga-Stil mit Jakobsmuscheln als Spiegelung, wobei das Gesicht von blauen Haaren umrahmt wird und in der Kapuze eines in vatikanischem Gelb gehaltenen Matrosen-Regenmantels steckt - eine Anspielung auf die Stürme des Lebens. In der Hand hält Luce einen Pilgerstab, um den Hals hängt ein bunter Rosenkranz mit Kreuz um den Hals, außerdem trägt die Figur schlammverschmierte Stiefel.

Ärger über Billigware

Auch das Geschäft mit billigen Produkten und Plagiaten nimmt in diesen hektischen Tagen vor dem Begräbnis von Franziskus zu. Fliegende Händler rund um den Petersplatz verkaufen Rosenkränze mit dem Bild des Heiligen Vaters, Postkarten und Bücher über das Pontifikat von Jorge Bergoglio.

Vor einiger Zeit hatte der Vatikan einen römischen Rechtsanwalt beauftragt, gegen den Missbrauch von vatikanischen Bildern auf Souvenirs vorzugehen. Dies führte zur Klage gegen chinesische Inhaber eines Souvenirshops nahe dem Bahnhof Termini, die ohne Genehmigung Waren mit dem weißgelben Wappenzeichen des Vatikans verkauften. 15.000 Artikel wurden beschlagnahmt, darunter Magnete mit dem Bild von Papst Franziskus und Rosenkränze mit dem päpstlichen Siegel.