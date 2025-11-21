Polizei nimmt Penis-Oma bei Trump-Protest fest

Die Polizei im US-Bundesstaat Alabama musste bei einem Protest gegen US-Präsident Donald Trump eine ungewöhnliche Festnahme vornehmen.

US-Präsident Donald Trump verliert immer mehr Zustimmung im Volk, zur Folge gibt es immer mehr Proteste gegen ihn. Die Exekutive geht meist rigoros gegen Trump-Gegner vor, doch ein Vorfall überraschte sogar die lokale Polizei.

Denn eine Oma schlüpfte für einen Protest in ein aufblasbares Penis-Kostüm. Dahinter steckte die 61-Jährige Renea Gamble, die in der einen Hand eine US-Flagge hatte und in der anderen ein Schild mit der Aufschrift „No D*ck Tator“, dazu eine durchgestrichene Krone. Ihr Aufstand gegen Trump ist im Rahmen der „No King“-Protestwelle, die in den USA immer mehr Zuspruch erhält. Die Aussagekraft des Schildes ist klar: Kein Diktator.

Bodycambilder veröffentlicht

Nun wurde Bildmaterial von der Bodycam der Polizisten veröffentlicht, die die Penis-Oma festnehmen mussten. Den Humor von Gamble hatten die Polizisten allerdings nicht. Ein Officer meinte während der Amtshandlung, dass das Outfit in einer „Stadt mit Werten nicht gut ankommt“.

Während die betagte Dame auf ihr Recht auf Meinungsäußerung pochte, wurde sie von dem Beamten gemaßregelt: „Wie würden Sie meinen Kindern erklären, was Sie eigentlich darstellen sollen? Wir leben in einer familienfreundlichen Stadt. Ich dulde es nicht, dass hier jemand so angezogen herumläuft. Das ist Missbrauch.“

Gamble wurde wegen Ruhestörung und Widerstands gegen die Festnahme angeklagt. Die Beschuldigte wehrt sich und will vor allem hinterfragen, wie sie sich in dem aufblasbaren Kostüm der Festnahme widersetzen könne.