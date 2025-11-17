Polizei schießt Mädchen (12) nieder

In der deutschen Stadt Bochum ist ein Polizeieinsatz eskaliert: Ein 12-jähriges Mädchen wurde von Beamten niedergeschossen und schwebt in Lebensgefahr.

Das gehörlose und schwer erkrankte 12-jährige Mädchen war zuvor aus einer Wohngruppe verschwunden. Laut Betreuern war sie dringend auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. Wie Bild berichtet, waren der Mutter bereits zuvor das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen worden.

Vermisstes Mädchen in Wohnung gefunden

Im Verlauf der Suche ergaben Hinweise, dass sich das Kind bei seiner ebenfalls gehörlosen Mutter im Ruhrgebiet aufhält. Gegen 0.30 Uhr rückten Polizisten zu deren Wohnung aus. Obwohl Geräusche zu hören waren, wurde die Tür zunächst nicht geöffnet, weshalb ein Schlüsseldienst angefordert wurde. Noch vor dessen Eintreffen öffnete die Mutter gegen 1.30 Uhr.

Mit Messern in der Hand

Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf die 12-Jährige – das Kind soll mit zwei Messern in der Hand auf die Polizisten zugegangen sein. Daraufhin gaben die Einsatzkräfte Schüsse ab und verletzten das Mädchen schwer.

Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen. Die 12-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und schwebt nach Informationen der Bild weiterhin in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf dauern an.