Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Blick in den Tod: Base-Jumper bleibt stundenlang an Felswand hängen
© getty

Dramatische Rettung

Blick in den Tod: Base-Jumper bleibt stundenlang an Felswand hängen

17.11.25, 10:35
Teilen

Ein Basejumper blieb nach einem missglückten Sprung in Utah über Stunden an einer Klippe hängen – nachdem sein Fallschirm nicht richtig funktionierte. Sein Leben hing buchstäblich in der Schwebe. 

Bei einem spektakulären Basejump in Utah ging alles schief: Der Sportler sprang von einer Klippe, doch sein Fallschirm verhedderte sich in der Felswand. Laut internationalen Medienberichten blieb er etwa zwei Stunden lang rund 20 Meter über dem Boden hängen, bevor Einsatzkräfte ihn retten konnten.

Von Windböe überrascht

Der 43-Jährige setzte gegen Mittag einen Notruf ab. Erst am Nachmittag konnten die Rettungskräfte anrücken und ihm aus der lebensbedrohlichen Lage befreien. 
Er sei durch eine Windböe überrascht worden, die ihn direkt gegen die Felswand drückte. Der Fallschirm verhinderte, dass er abstürzte – er blieb stattdessen an der Wand hängen.

Dramatische Bergungsaktion

Die Rettungskräfte brauchten jedoch Zeit, um ihn zu bergen: Erst nach etwa einer Stunde gelang es Helfern, zu ihm vorzudringen. Danach wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht – sein Zustand war nach dem Zwischenfall kritisch, aber stabil.

Der Vorfall zeigt erneut, wie gefährlich Basejumping ist: Ein falscher Windstoß, ein Problem mit dem Fallschirm – und das Spiel mit dem Tod beginnt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden