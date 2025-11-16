Alles zu oe24VIP
Pensionist (85) wollte zum Arzt, verirrt sich nach Kroatien
1.500 Kilometer

Pensionist (85) wollte zum Arzt, verirrt sich nach Kroatien

16.11.25, 08:02
Was als kurzer Arztbesuch geplant war, endete für einen Pensionisten aus Westfrankreich in einer Irrfahrt quer durch Europa. 

Statt ins nur rund 25 Kilometer entfernte Airvault zu fahren, landete der 85-Jährige nach etwa 20 Stunden Fahrt und rund 1.500 Kilometern im fernen Kroatien.

Der Mann aus Châtillon-sur-Thouet war vergangene Woche spurlos verschwunden. Als er zu einem vereinbarten Treffen nicht erschien und Nachbarn seine ungewöhnlich lange Abwesenheit bemerkten, alarmierten sie die Polizei. Laut der belgischen Zeitung Nieuwsblad galt ein solches Verhalten als völlig untypisch für den Rentner.

In Kroatien gelandet

Polizei und Rettungskräfte durchsuchten daraufhin sein Haus – ohne Ergebnis. Schließlich gelang es den Beamten, den Mann über sein Mobiltelefon zu erreichen. Zur Überraschung der Ermittler erklärte der 85-Jährige, er befinde sich in einem Hotel in Kroatien, wie Focus berichtet.

Trotz der unfreiwilligen Reise blieb der Pensionist unverletzt. Wie er so weit vom eigentlichen Ziel abkommen konnte, ist unklar. Seine Familie organisiert nun die Rückkehr nach Frankreich.

