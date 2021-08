Polizisten beim Sex im Dienstauto erwischt

Zwei Beamte trieben es während der Arbeit – nun sind sie ihren Job los.

Ein Video, das in der Nähe der Stadt Ecatepec de Morelos aufgenommen wurde, sorgt derzeit in Mexiko für große Aufregung. In dem Clip sieht man, wie zwei Polizisten in ihrem Dienstwagen eindeutig miteinander schlafen.

Der Vorfall ereignete sich mitten am Tag in einer verlassenen Gegend. Ein Passant entdeckte die beiden Polizisten, filmte das Ganze und stellte das Video dann ins Netzt. Dort ging der Clip innerhalb kürzester Zeit viral und wurde zum Top-Thema in Mexiko.

Für die beiden Polizisten hat die Affäre drastische Konsequenzen. Der Polizei-Chef reagierte umgehend und stellte beide Beamte vom Dienst frei. Man könne ein solches Verhalten im Dienst nicht akzeptieren, so der Vorgesetzte.