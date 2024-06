Putin besucht am Dienstag Nordkorea

Der russische Staatschef Wladimir Putin reist am Dienstag nach Nordkorea.

Putin werde einen zweitägigen "freundschaftlichen Staatsbesuch" in dem stalinistisch regierten, diplomatisch weitgehend isolierten Land absolvieren, teilten der Kreml und nordkoreanische Staatsmedien am Montag mit. Russlands Staatschef werde im Anschluss zu einem zweitägigen Besuch nach Vietnam reisen, erklärte der Kreml in einer weiteren Mitteilung.

Bei Putins Reise nach Nordkorea handelt es sich um einen seltenen diplomatischen Besuch in dem stark abgeschotteten Land. Pjöngjang wird vorgeworfen, Russland in dessen Krieg in der Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Putins Besuch erfolge auf Einladung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, erklärte der Kreml.

Im kommunistisch regierten Vietnam wolle der russische Präsident die "umfassende strategische Partnerschaft" zwischen Moskau und Hanoi voranbringen, hieß es.