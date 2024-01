Putin-Tochter empört mit Interview

Marija Woronzowa bricht ihr Schweigen und empört damit die Ukraine.

Kreml-Chef Wladimir Putin hält sein Privatleben völlig geheim. Das gilt auch für seine beiden Töchter Marija Woronzowa und Katerina Wladimirowna Tichonowa, die nur äußerst selten in der Öffentlichkeit auftreten. Sein ältestes Kind Marija hat nun ein äußerst seltenes Interview gegeben. Gegenüber russischen Medien sprach die 38-Jähige über Sport, Kunst und Literatur – und erwähnte mit keinem Wort den brutalen Angriffs-Krieg ihres Vaters.

Ukraine empört

Besonders bizarr wirkt dabei ihre Liebeserklärung an das Leben. „Wir sind eine Gesellschaft, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, und für uns ist der höchste Wert immer das menschliche Leben“, so die studierte Ärztin. „Russland ist ein Menschen-zentriertes Land.“ Ukrainische Medien sind angesichts dieser Aussage fassungslos. „Trotz aller russischen Angriffe ist Woronzowa nach wie vor davon überzeugt, dass Russland das Leben schätzt.“

Die Putin-Tochter träumt davon, „ dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst zu erkennen“, und dass „wir uns alle besser verstehen und besser kommunizieren können“.

Ansonsten nutzt Woronzowa das Interview zur Imagepflege und gibt sich als brave und fleißige Bürgerin. „Ich lese sogar in meiner Freizeit wissenschaftliche oder medizinische Literatur.“ Sport betreibe sie „mindestens ein paar Stunden die Woche“.