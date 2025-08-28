Putin und Kim nehmen an Militärparade in Peking teil

Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un werden am 3. September an einer großen Militärparade anlässlich des 80. Jahrestags der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg in Peking teilnehmen.

Dies teilte das chinesische Außenministerium am Donnerstag mit. Insgesamt würden 26 ausländische Staats- und Regierungschefs bei der Parade dabei sein, sagte der stellvertretende Außenminister Hong Lei auf einer Pressekonferenz.

Darunter seien auch der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, der iranische Präsident Massud Peseschkian, der indonesische Präsident Prabowo Subianto und der südkoreanische Parlamentspräsident Woo Won-shik. Aus Europa sollen der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico anreisen. Die Parade zum "Tag des Sieges" soll die wachsende militärische Stärke Chinas und die diplomatische Solidarität zwischen China, Russland und dem Globalen Süden demonstrieren.

Präsident Xi Jinping wird die Parade von Zehntausenden Soldaten an diesem Tag auf dem Platz des Himmlischen Friedens an der Seite der ausländischen Würdenträger und der chinesischen Führung abnehmen. Die Militärparade soll auch hochmoderne Ausrüstung wie Kampfjets, Raketenabwehrsysteme und Hyperschallwaffen zeigen.