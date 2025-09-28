Alles zu oe24VIP
Brücke
© getty

Über tiefer Schlucht

Rekord-Hammer: Höchste Brücke der Welt kann befahren werden

28.09.25, 15:42
Teilen

Es ist ein wahrer Rekord-Hammer - China hat die höchste Brücke der Welt eröffnet: 625 Meter über dem Flussbett verkürzt die Huajiang-Brücke die Fahrtzeit durch die Schlucht von Stunden auf Minuten. 

In der südwestchinesischen Provinz Guizhou wurde die Huajiang Grand Canyon Bridge nach rund drei Jahren Bauzeit für den Verkehr freigegeben. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua liegt die Fahrbahn 625 Meter über dem Flussbett – fast so hoch wie der 632 Meter messende Shanghai Tower, Chinas höchster Wolkenkratzer.

Rekordmaße

Noch vor wenigen Wochen sah sie so aus:

Brücke
© getty

Die neue Hängebrücke ist insgesamt 2.890 Meter lang, mit einer Hauptspannweite von 1.420 Metern. Das Projekt kostete nach Angaben chinesischer Staatsmedien umgerechnet etwa 240 Millionen Euro.

Statt Stunden- nur noch wenige Minuten Fahrt

Mit der Brücke verkürzt sich die Fahrt durch die Huajiang-Schlucht drastisch: Statt rund zwei Stunden dauert die Überquerung nun nur wenige Minuten. Wegen des gewaltigen Höhenunterschieds zwischen Berg und Tal wird die Schlucht auch „Erdspalte“ genannt.

China als Brückenrekord-Halter

18 der 20 höchsten Brücken der Welt stehen in China. Die bisherige Rekordhalterin, die Beipanjiang Bridge in Guizhou, überquert in 565 Metern Höhe ein Tal – nur rund hundert Kilometer von der neuen Huajiang-Brücke entfernt.

Auch heftige Kritik

Trotz der technischen Meisterleistung sind die milliardenschweren Infrastrukturprojekte umstritten. Viele chinesische Provinzen, darunter auch Guizhou, gelten als hoch verschuldet. Experten warnen, dass dies das Wirtschaftswachstum des Landes zunehmend belasten könnte.

