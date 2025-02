Russen greifen Kiew mit Raketen an: Todesopfer

Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew ist nach Angaben ukrainischer Behörden mindestens ein Mensch getötet worden.

Drei weitere Menschen seien verletzt worden, darunter ein neunjähriges Kind, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwoch mit. Die Rettungsdienste seien in mindestens vier Bezirken der ukrainischen Hauptstadt im Einsatz gewesen. Bei dem Angriff seien mehrere Brände ausgebrochen, auch in Wohngebäuden, so die Kiewer Militärverwaltung.

Präsident Wolodymyr Selensky

Luftalarm wurde nur zu Beginn des nächtlichen Angriffs ausgelöst. Es war zunächst unklar, mit welchen Raketen Russland angegriffen hatte, aber der späte Start des Luftalarms deutete darauf hin, dass die Raketen schwer auf dem Radar zu erkennen waren. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte nach dem Angriff, "nur starke Schritte und Druck" könnten Russlands Terror und dessen Präsidenten Wladimir Putin stoppen. "Putin bereitet sich nicht auf Frieden vor - er setzt die Tötung von Ukrainern und die Zerstörung von Städten fort", schrieb Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Sieben ballistische Raketen

Das ukrainische Militär schoss nach eigenen Angaben sechs von sieben ballistischen Raketen und 71 Drohnen bei dem russischen Angriff ab. 40 der insgesamt 123 russischen Drohnen seien wahrscheinlich durch die elektronische Luftabwehr so beeinträchtigt worden, dass sie keinen Schaden verursacht hätten