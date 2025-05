Schauspielerin sorgt mit Schock-Aussage für Aufregung: "Wen interessiert der neue Papst?"

Die Dreharbeiten für die Klischee-Serie "Emily in Paris 5" wurden wegen der Papst-Wahl unterbrochen. Eine der Schauspielerinnen tobte auf Social Media und schockt mit ihrer Aussage: "Wen interessiert der neue Papst?" Dann folgte ein Shitstorm.

Die Reaktionen auf ihre provokante Aussage fielen teils heftig aus.

Die Menschenmassen, die sich dieser Tage in Rom tummeln, bereiteten der Produktion von "Emily in Paris" einige Probleme. 150.000 Menschen versammelten sich am Donnerstag auf dem Petersplatz und in den Straßen rund um den Vatikan, um den neuen Papst Leo XIV. zu begrüßen. Lärm und Chaos nach der Wahl des neuen Pontifex zwangen die Produktion zum Abbruch der Dreharbeiten, wie die römische Tageszeitung "Il Messaggero" berichtete.

Schock-Aussage regt auf

Auf Instagram wütet die junge Frau über die Papst-Wahl und sagt in einem Video: "Es ist der erste Drehtag in Rom und sie haben gerade den Papst gewählt. Interessiert das irgendjemanden?", fragte sie sarkastisch die Crew-Mitglieder unter Gelächter.

"Früher fand ich dich wunderschön"

Ein User kommentierte: "Früher fand ich dich wunderschön, bis du dein Inneres mit einem respektlosen und geschmacklosen Posting gezeigt hast."

"Respekt verloren"

Jemand anderes schrieb: Wir interessieren uns viel mehr für den Papst als für deine schreckliche Serie". Die Empörung hört nicht auf, die Enttäuschung scheint groß zu sein, Fans toben über das Verhalten der Schauspielerin: "Ich habe buchstäblich meinen Respekt und einen Fan verloren".