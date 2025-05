Papst-Wahl störte Drehstart von "Emily in Paris": Schauspielerin stinksauer

Der Drehstart für die fünfte Staffel der beliebten klischeereichen Serie "Emily in Paris" hat begonnen - derzeit wird in Rom gedreht, wo die Protagonistin Emily eine italienische Liebe gefunden hat.

Doch die Dreharbeiten wurden dieser Tage wegen des Rummels um die Papst-Wahl gestört.

Die Menschenmassen, die sich dieser Tage in Rom tummeln, bereiteten der Produktion von "Emily in Paris" einige Probleme. 150.000 Menschen versammelten sich am Donnerstag auf dem Petersplatz und in den Straßen rund um den Vatikan, um den neuen Papst Leo XIV. zu begrüßen. Lärm und Chaos nach der Wahl des neuen Pontifex zwangen die Produktion zum Abbruch der Dreharbeiten, wie die römische Tageszeitung "Il Messaggero" berichtete.

Hubschrauber störten Dreharbeiten

"All die Hubschrauber, die über dem Petersplatz kreisen, verursachen Chaos", sagte eine Quelle gegenüber "US Weekly". Hauptdarstellerin Lily Collins musste einige Szenen neu drehen, "weil der Lärm verrückt war". Am Ende der vierten Staffel entscheidet sich Emily für eine neue italienische Liebe, Marcello (gespielt von Eugenio Franceschini), und wird von ihrer Arbeitgeberin nach Rom versetzt. Daher werden mehrere Szenen in der Ewigen Stadt gedreht.

Unterdessen brach in den sozialen Medien eine Kontroverse über ein von der US-Schauspielerin Ashley Park gepostetes Video, in dem sie sagt: "Es ist der erste Drehtag in Rom und sie haben gerade den Papst gewählt. Interessiert das irgendjemanden?", fragte sie sarkastisch die Crew-Mitglieder unter Gelächter. Daraufhin tauchten im Internet empörte Reaktionen auf. User riefen Park auf, Respekt für den Papst zu zeigen, den ersten Amerikaner in der Kirchengeschichte.