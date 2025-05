DAS ist das neue Wappen von Papst Leo XIV.

Der Vatikan hat das neue Wappen von Papst Leo XIV. veröffentlicht.

Das am Samstag auf X vom vatikanischen Staatssekretariat veröffentlichte Wappenschild orientiert sich laut Kathpress stark am Bischofswappen von Robert Francis Prevost, nun Papst Leo.

Der gebürtige US-Amerikaner hatte bereits als Bischof in Peru den Wahlspruch "In Illo uno unum", übersetzt "in dem, der eins ist, sind wir eins", und behält diesen als Papst bei.

Verbundenheit zu Augustinern

Die Worte symbolisieren die Zugehörigkeit des Papstes zum Augustinerorden. Der Wahlspruch ist einem Kommentar des Heiligen Augustinus zu Psalm 127 von Salomo entnommen.

Das päpstliche Wappenschild ist zweigeteilt. Auf der linken Seite ist das Symbol der weißen Lilie auf einem blauen Untergrund zu sehen - ein Symbol für Reinheit und Unschuld, das oft mit der Jungfrau Maria in Verbindung gebracht wird. Auf der rechten Seite ist auf gelblichem Untergrund das heilige Herz Jesu zu sehen, das über einem geschlossenen Buch liegt, von einem Pfeil durchbohrt. 1899 weihte Papst Leo XIII., der den amtierenden Papst zu seiner eigenen Namenswahl bewegt hat, die ganze Welt dem Herzen Jesu.

Den Schild überragen die Symbole der Papstwürde, wie bei seinem Vorgänger Franziskus: die Mitra zwischen gekreuzten goldenen und silbernen Schlüsseln, zusammengehalten von einer roten Kordel.