© Getty

Ausschreitungen

Gewaltsame Anti-Asyl-Krawalle erschüttern Irland

22.10.25, 11:41 | Aktualisiert: 22.10.25, 12:53
Bei Protesten vor einer Unterkunft für Asylwerber in Dublin ist es zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. 

Polizisten seien mit Feuerwerkskörpern, Glasflaschen und Ziegelsteinen angegriffen worden, auch ein Polizeifahrzeug sei vor dem Hotel bei Saggart südwestlich von Dublin in Brand gesetzt worden, teilte die irische Polizei Gardaí mehreren Medienberichten zufolge mit. Sechs Menschen wurden demnach am Dienstagabend festgenommen.

Das Hotel wurde als Asylwerberunterkunft genutzt, ob sich zum Zeitpunkt des Protests dort Schutzsuchende aufhielten, war zunächst unklar. Der irische Regierungschef Micheál Martin verurteilte die gewaltsamen Angriffe auf die Beamten aufs Schärfste: Es gebe keine Rechtfertigung für die "abscheulichen" Übergriffe, "die alle richtig denkenden Menschen schockieren", teilte der Taoiseach in einem X-Beitrag mit.

Dublin
© Getty

Etwa 2.000 Menschen versammelten sich laut dem irischen öffentlich-rechtlichen Sender RTÉ bei dem Protest. Zum Anlass für die Ausschreitungen hatten sie laut Medien einen sexuellen Übergriff auf ein Mädchen in der Gegend genommen.

Dublin
© Getty

RTÉ zitierte den Einsatzleiter der Polizei, wonach es sich um eine Versammlung handelte, "die in sozialen Medien von unterschiedlichen Gruppen organisiert wurde, die Hass und Gewalt säen und andere dazu ermutigen, sich zu beteiligen". Demnach stellte sich die Polizei bereits Stunden vor dem Protest auf gewalttätige Ausschreitungen ein.

Dublin
© Getty

Dublin
© Getty

Polizei spricht von Rowdytum

Die Demonstranten versuchten Polizeiangaben zufolge auch, eine Polizeikette mit Pferdewagen zu durchbrechen. Ein Polizeihubschrauber sei zudem mit Lasern gestört worden. Eine Beamtin sei am Fuß verletzt worden. "Diese Handlungen können nur als Rowdytum bezeichnet werden. Es handelte sich um einen Mob, der gewalttätig gegen die Gardaí vorging", sagte Kommissar Justin Kelly laut der Nachrichtenagentur PA.

Dublin
© Getty

Im Sommer kam es auch in England etwa immer wieder zu Protesten vor Hotels, in denen Asylwerber untergebracht sind.

