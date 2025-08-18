Alles zu oe24VIP
Melania Trump
© APA/AFP/POOL/GREG NASH

Dank

Selenskyj-Frau schrieb Brief an Melania Trump

18.08.25, 23:36
Teilen

Beim Beginn der Gespräche im Weißen Haus übergab Selenskyj einen Brief seiner Frau Olena an Melania Trump.  

"Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei Ihrer Frau, der First Lady der USA bedanken, die einen Brief an (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin über unsere Kinder, entführte Kinder geschickt hat", sagte Selenskyj beim Empfang durch Trump.

Mehr als 19.000 Kinder  

Der Brief sei nicht für Trump selbst, betonte der Ukrainer lachend. Ukrainischen Angaben zufolge wurden mehr als 19.000 Kinder und Jugendliche aus den von Russland besetzten Gebieten "verschleppt".

Direkte Verhandlungen mit Russland 

Allerdings präsentierte Kiew bei direkten Verhandlungen mit Russland in Istanbul (Türkei) nur eine Liste mit 339 Minderjährigen, deren Rückkehr die ukrainische Seite verlangt.

Haftbefehl des Weltstrafgerichts

Russland hat die Vorwürfe, die auch Grundlage eines internationalen Haftbefehls des Weltstrafgerichts gegen Putin sind, immer wieder zurückgewiesen und seine Bereitschaft erklärt, fragliche Fälle aufzuklären. Zahlreiche Kinder sind inzwischen wieder in ukrainische Obhut zurückgekehrt.

