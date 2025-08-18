Trump regt sich vor Gipfel auf: "Das ist der Krieg von Joe Biden"

Kurz vor dem historischen Gipfel mit Selenskyj und den EU-Staatschefs regt sich Donald Trump massiv auf.

Präsident Donald Trump wetterte vor einigen Minuten via Truth Social gegen das „Wall Street Journal“, nachdem die Zeitung nun kritisiert, dass er für Wladimir Putin „den roten Teppich ausgerollt“ hatte.

Abneigung gegen ...

Wenige Stunden bevor er europäische Staats- und Regierungschefs im Oval Office empfängt, wandte sich Trump auf seiner Plattform Truth Social an die Öffentlichkeit und äußerte seine Abneigung gegen das Finanzblatt.

"Nicht mein Krieg"

„Ich habe sechs Kriege in sechs Monaten beendet, einer davon beinahe eine nukleare Katastrophe, und trotzdem muss ich das Wall Street Journal und viele andere, die wirklich keine Ahnung haben, lesen und anhören, wie sie mir erzählen, was ich beim Russland/Ukraine-CHAOS alles falsch mache – das ist der Krieg von Sleepy Joe Biden, nicht meiner.“

"Bin hier, um ihn zu beenden"

Trump weiter: „Ich bin nur hier, um ihn zu beenden, nicht um ihn weiterzuführen. Es wäre NIEMALS passiert, wenn ich Präsident gewesen wäre. Ich weiß genau, was ich tue, und ich brauche nicht den Rat von Leuten, die seit Jahren an all diesen Konflikten arbeiten und es nie geschafft haben, sie zu stoppen.“

"Das sind DUMME Leute"

Abschließend schrieb er im Post: „Das sind ‚DUMME‘ Leute, ohne gesunden Menschenverstand, Intelligenz oder Verständnis, und sie machen die aktuelle Russland-Katastrophe nur noch schwieriger zu LÖSEN. Trotz all meiner schwachen und sehr neidischen Kritiker werde ich es schaffen – ich tue es immer!!! Präsident DJT.“