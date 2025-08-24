Selenskyj veröffentlicht Brief von Donald Trump

US-Präsident Trump gratulierte der Ukraine zum Unabhängigkeitstag.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn seinen Landsleuten zum Unabhängigkeitstag gratuliert. "Wir werden eine Ukraine schaffen, die genügend Kraft und Potenz hat, um in Sicherheit und Frieden zu leben", versprach Selenskyj in seiner auf Telegram verbreiteten Ansprache.

Selenskyj veröffentlichte auf X auch zahlreiche Schreiben, die er zum Unabhängigkeitstag von Staats- und Regierungschefs erhielt – darunter auch jenes von US-Präsident Donald Trump.

Im Namen des amerikanischen Volkes übermittelte Trump „die herzlichsten Wünsche an das mutige Volk der Ukraine“ und betonte, dass der „unerschütterliche Geist“ der Ukrainer und der „Mut des Landes viele inspiriere“.

Unabhängige Nation

„Die Vereinigten Staaten respektieren euren Kampf, ehren eure Opfer und glauben an eure Zukunft als unabhängige Nation“, hieß es in dem Schreiben.

Der amerikanische Präsident erklärte außerdem, dass die Zeit gekommen sei, „dem sinnlosen Töten ein Ende zu setzen“, und sprach sich für Verhandlungen aus, die „zu einem dauerhaften, beständigen Frieden führen, das Blutvergießen beenden und die Souveränität sowie die Würde der Ukraine bewahren“ würden.