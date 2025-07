Sensationell: China zeigt 600 km/h schnelle Magnetschwebebahn

Schwebend mit 600 km/h? China zeigt erstmals den CF600 – eine neue Magnetschwebebahn, die Tempo-Rekorde brechen und das Reisen grundlegend verändern könnte.

China hat auf dem 12. UIC World Congress on High-Speed Rail in Peking neue Einblicke in ein ehrgeiziges Verkehrsprojekt gewährt. Dort wurde der Steuerwagen des CF600 präsentiert – eine Magnetschwebebahn, die langfristig Geschwindigkeiten von bis zu 600 km/h erreichen soll.

Der chinesische Hersteller CRRC veröffentlichte nun erstmals offizielle Fotos des neuen Prototyps. Entwickelt wurde das System auf Basis der Transrapid-Technologie, die ursprünglich aus Deutschland stammt.

Technologie mit deutschen Wurzeln

Der CF600 basiert auf dem Prinzip der Abstoßung gleicher Pole. Dadurch schwebt der Zug über der Strecke, statt auf Schienen zu rollen. Bereits 2019 war ein erster Prototyp der Bahn vorgestellt worden.

Das System ist grundsätzlich kompatibel mit dem deutschen Transrapid, der derzeit jedoch rückgebaut wird. In China könnten Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahnen künftig bestehende Low-Speed-Systeme ergänzen.

Einsatz zwischen Bahn und Flugzeug

Laut dem Bericht von notebookcheck ist der CF600 dafür gedacht, mittellange Flugstrecken zu ersetzen. Damit könnte er eine Lücke zwischen klassischem Schienenverkehr und Luftfahrt schließen.

Aktuell hat die Bahn ihre angestrebte Maximalgeschwindigkeit von 600 km/h noch nicht erreicht – entsprechende Testfahrten stehen noch aus.